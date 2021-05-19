Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал на рассмотрение парламента представления на назначения трех министров. Об этом 19 мая сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко в комментарии «РБК-Украина»

Отмечается, что речь идет о кандидатурах глав Минэкономики, Минздрава и Мининфраструктуры, которые Шмыгаль внес по предложению фракции «Слуга народа». Она имеет право коалиции ввиду большинства в парламенте. Министр нездоровья. За что Степанова отправляют в отставку и кто его заменит © Facebook, Максим Степанов

«Так, Алексея Любченко предлагается назначать на должность первого вице-премьера — министра экономики, Александра Кубракова — на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что фракция ожидает внесения кандидатур на должности министров в среду.

Накануне Рада уволила с должности министра инфраструктуры Владислава Криклия и главу Министерства развития экономики Игоря Петрашко, которые написали заявление об увольнении по собственному желанию после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Главу Минздрава Максима Степанова Рада отправила в отставку по просьбе премьера, поскольку он отказался увольняться по собственному желанию.

При этом на сайте Рады информация о внесении представлений пока отсутствует.