Большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, приуроченная ко второй годовщине его пребывания на этом посту, пройдет на государственном предприятии, в конструкторском бюро «Антонов», которому 31 мая исполнится 75 лет. Информация об этом 19 мая появилась на сайте Офиса президента Украины

Стерненко и обвиняемый в убийстве Шеремета анонсировали акцию под Офисом Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В связи с карантинными требованиями о возможном ограничении количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии», — говорится в сообщении.

Впервые в статусе лидера государства Зеленский пообщался с прессой 10 октября 2019 года. Тогда на фудкорте Kyiv Food Market он дал большой 14-часовой пресс-марафон, побивший рекорд по продолжительности. С президентом за это время успели пообщаться почти 300 журналистов.

Вторая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая 2020 года в Мариинском дворце, она длилась три часа. Число представителей средств массовой информации ограничили ввиду карантина.