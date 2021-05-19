Пресс-конференция украинского лидера готовится, ее начало назначено на полдень 20 мая.
«В связи с карантинными требованиями о возможном ограничении количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии», — говорится в сообщении.
Впервые в статусе лидера государства Зеленский пообщался с прессой 10 октября 2019 года. Тогда на фудкорте Kyiv Food Market он дал большой 14-часовой пресс-марафон, побивший рекорд по продолжительности. С президентом за это время успели пообщаться почти 300 журналистов.
Вторая пресс-конференция Зеленского прошла 20 мая 2020 года в Мариинском дворце, она длилась три часа. Число представителей средств массовой информации ограничили ввиду карантина.