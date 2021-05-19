Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, место нахождения которого неизвестно, записал второе видеообращение под названием «Осталось 10 часов», в котором заявил о готовности передать своим друзьям материалы о его похищении в 2016 году. Видео опубликовано 19 мая в Telegram-канале Чауса

Тот самый Чаус? Похищенного судью используют против Порошенко © ТСН

Он обратился к правоохранительным органам с просьбой «отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должность, статус и фамилию лиц, указанных в нем».

В понедельник, 17 мая, Чаус, который исчез в начале апреля, записал первое видеообращение и заявил, что его никто не похищал. Бывший судья рассказал, что находится в безопасности и хорошо себя чувствует. Однако жена Чауса Светлана выразила уверенность в том, что Чауса удерживают, поскольку на видео он ведет себя неестественно и одет в чужую одежду. Кроме того, она убеждена, что Чаус находится не в Молдавии, а на Украине.

Такое же мнение выразил адвокат Чауса Ростислав Кравец, который убежден, что видео Чаус записывал под давлением. Адвокат также выразил мнение, что операция с Чаусом могла быть запланирована к концу второй каденции правления президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что кто-то «активно намекает» экс-президенту Петру Порошенко о том, что Чаус располагает некоторыми данными, которые могут отрицательно на нем отразиться, а «Чауса используют как инструмент».