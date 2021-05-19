По результатам первого полуфинала «Евровидения-2021» букмекеры пересмотрели шансы участников на победу. Обновленный список 19 мая появился на сайте Еurovisionworld.com

На этот раз (данные на утро 19 мая) букмекеры поставили Украину на четвертое место, ранее страна занимала девятое, а до начала конкурса — 19-ю позицию. Топ-3 при этом не изменился, в лидерах по-прежнему Италия, Франция и Мальта.

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Ими стали представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, а также украинская группа Go_A и россиянка Манижа.

Кроме того, в финале «Евровидения-2021» автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.

Второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.