На этот раз (данные на утро 19 мая) букмекеры поставили Украину на четвертое место, ранее страна занимала девятое, а до начала конкурса — 19-ю позицию. Топ-3 при этом не изменился, в лидерах по-прежнему Италия, Франция и Мальта.
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Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал «Евровидения-2021», на котором определилась первая десятка финалистов.
Ими стали представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, а также украинская группа Go_A и россиянка Манижа.
Кроме того, в финале «Евровидения-2021» автоматически примут участие представители «большой пятерки» — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы предыдущего конкурса — Нидерландов.
Второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 20 мая, финал — в субботу, 22 мая.