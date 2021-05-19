Украина предлагает «нормандской четверке» восстановить контроль над границей до проведения выборов в Донбассе, а вместо Народной милиции создать согласованные с украинскими властями патрули. Об этом 19 мая сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к переговорам

Ермак рассказал о роли кластеров в Донбассе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По данным издания, Киев настаивает на том, «чтобы полный контроль над участком границы с Россией, который Украина не контролирует с 2014 года из-за конфликта, был восстановлен не после проведения в ОРДЛО выборов местной власти, а до голосования».

Кроме того, жесткую позицию Киев фиксирует и по поводу конституционной реформы, которая должна закрепить в новой конституции страны децентрализацию «с учетом особенностей ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов».

Также украинская сторона предложила до выборов местной власти в Донбассе совместно блюсти порядок в регионе. Предлагается совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.