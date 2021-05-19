Телеведущая ТСН на телеканале «1+1» Соломия Витвицкая и ее подруги, путешествуя по Грузии, устроили себе фотосъемку топлес, обмотавшись простынями. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram 18 мая

Финансировал Обаму: СМИ назвали организатора фотосессии голых девушек в Дубае © Гречин/Facebook Людмила Миняйло, Катерина Орлова и Татьяна Бундзило позировали для объектива Татьяны в своем номере.

«Доброе утро, фотосессия! Готовьтесь проснуться от этих слов, если с вами путешествует Таня. А зная, насколько она горит своим делом, отрицать бесполезно. Поэтому охотно будем твоими моделями. Тем более что интерьер отеля только способствовал вдохновению. Соседям тем утром тоже повезло», — написала телеведущая.

Подписчики положительно отреагировали на фотосессию: «Мои кошечки, обожаю», «Красивые красотульки», «Богини», «Уав! Ты зажигательная», «Крутезные», «Голые девки!» и т.д.