Сторонники одесского радикала Сергея Стерненко, которого суд приговорил к семи годам лишения свободы за похищение человека, пообещали провести новую акцию протеста возле Офиса президента. Анонс мероприятия 18 мая был размещен в Facebook

Зеленский предлагал Стерненко возглавить одесскую СБУ © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

«Спросим у президента, где обещанный справедливый суд», — говорится в анонсе.

Одним из организаторов акции является обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Рифмастер). Жителей других городов призывают выходить на улицы своих населенных пунктов.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.

В марте под зданием Офиса президента в Киев прошел митинг сторонников Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание фаеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи. В результате акции протеста был нанесен ущерб государству на 2 млн гривен (около 5 млн рублей).

Вскоре после этого решением суда Стерненко был переведен из СИЗО под домашний арест на время рассмотрения апелляции.

Также правоохранительными органами установлено, что Стерненко причастен и к другим преступлениям. Так, в 2018 году в Одессе он убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался. При этом он нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал. Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Верховной Рады.