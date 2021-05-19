В пятницу, 21 мая, Одесский апелляционный суд рассмотрит ходатайство об отмене обвинительного приговора Стерненко. Запланированная акция протеста называется «Покажите нам справедливость!», она состоится на следующий день, в субботу 22 мая.
«Спросим у президента, где обещанный справедливый суд», — говорится в анонсе.
Одним из организаторов акции является обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Рифмастер). Жителей других городов призывают выходить на улицы своих населенных пунктов.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.
В марте под зданием Офиса президента в Киев прошел митинг сторонников Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание фаеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи. В результате акции протеста был нанесен ущерб государству на 2 млн гривен (около 5 млн рублей).
Вскоре после этого решением суда Стерненко был переведен из СИЗО под домашний арест на время рассмотрения апелляции.
Также правоохранительными органами установлено, что Стерненко причастен и к другим преступлениям. Так, в 2018 году в Одессе он убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался. При этом он нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал. Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Верховной Рады.