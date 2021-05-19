Более 5,1 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели более 17 тысяч человек. Об этом Минздрав страны сообщил в Telegram-канале «Коронавирус_инфо» 19 мая

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк сообщении.

За минувшие сутки были госпитализированы 2269 человек, выписаны из больниц — 3174, скончались — 227, выздоровели — 17 102 человека. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567) области, Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 165 233 человека, выздоровели — 1 899 446. Летальных исходов — 48 696.