«В Украине по состоянию на 19 мая 2021 года зафиксировано 5138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 260 детей и 187 медработников», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки были госпитализированы 2269 человек, выписаны из больниц — 3174, скончались — 227, выздоровели — 17 102 человека. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567) области, Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 165 233 человека, выздоровели — 1 899 446. Летальных исходов — 48 696.