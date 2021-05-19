Помощь с вывозом граждан Украины из Непала называется «ответственным поведением», а не «российским трюком», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова украинскому коллеге Дмитрию Кулебе. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook 18 мая

«Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович [Кулеба], не трюк, а ответственное поведение», — сказала она.

Ранее Кулеба заявил о том, что вывоз РФ туристов из Непала — очередной «российский трюк», и объяснил это тем, что представителями «Аэрофлота» были предложены билеты в столицу России и, несмотря на то что на этот рейс еще не было разрешений, РФ уже стала позиционировать себя в качестве спасителя всех граждан.

Украинские журналисты не таясь сотрудничают со спецслужбами - Захарова © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Также российский дипломат поблагодарила российского посла в Непале Алексея Новикова и все российское посольство за помощь в возвращении россиян на родину.

Ранее из Непала российской авиакомпанией «Аэрофлот» было вывезено 253 пассажира, большинство из которых россияне. Также среди них были граждане Белоруссии, Литвы, Молдавии, Мальты, Латвии, Таджикистана, Казахстана и 10 граждан Украины.

В результате резкого роста числа случаев коронавируса в Непале в начале мая ввели запрет на авиарейсы и автобусное сообщение, а также остановили международное авиасообщение до 14 мая. Позже запрет на заграничные полеты продлили до конца месяца.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Непале более 455 тысяч. При этом около 339 тысяч человек выздоровели, 5 тысяч скончались.