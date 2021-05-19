Суд умышленно затягивает рассмотрение апелляции на меру пресечения для одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, оттягивая полное оглашение определения о домашнем аресте. Об этом вечером 18 мая сообщил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин в своем Facebook

Он отметил, что судебное заседание по рассмотрению апелляции Медведчука в пятницу, 21 мая, может не состояться, поскольку назначенное для оглашения полного текста судебное заседание во вторник не состоялось.

«А пока не будет полного текста — не будет рассмотрена и апелляция. На что следует обратить внимание. Ни один из прокуроров сегодня в суд не явился, видимо, зная, что оглашения судебного решения сегодня не будет. Это очень похоже на сговор действующей власти, прокуратуры и суда с целью "удержать" незаконный домашний арест», — написал Кузьмин.

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На прошлой неделе, 11 мая СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.