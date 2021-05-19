«В рамках глобальной инициативы COVAX следующую поставку вакцины мы ожидаем после 7 июня», — уточнил он.
Чиновник напомнил, что на этой неделе на Украину суммарно прибудет партия в более чем 473 тысячи доз вакцины от COVID-19 Pfizer, но не уточнил, кому именно она предназначена.
Кроме того, главный санврач рассказал, что кроме Pfizer в течение этой недели должны прибыть и другие вакцины. Он не уточнил, какие именно, но ранее сообщалось, что на Украине заканчивается препарат AstraZeneca (Covishield и SKBio), предназначенный для иммунизации первой дозой.
«В пятницу (21 мая — ред.) в 10:35. Номер рейса для всех SRN6938. Самолет из Варшавы. Растворитель прибудет отдельным рейсом на два дня раньше — 19 мая», — сообщил Ляшко.
Очередная партия вакцины Pfizer по программе COVAX прибыла на Украину 18 мая. На этот раз было доставлено 120 тысяч доз из 473 запланированных.