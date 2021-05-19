Следующая партия вакцины против коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается 7 июня. Об этом замглавы Минздрава Украины, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил на Всеукраинском форуме «Украина 30. Цифровизация» 18 мая

Глава фракции «Слуга народа» призвал США поделиться с Украиной лишними вакцинами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Чиновник напомнил, что на этой неделе на Украину суммарно прибудет партия в более чем 473 тысячи доз вакцины от COVID-19 Pfizer, но не уточнил, кому именно она предназначена.

Кроме того, главный санврач рассказал, что кроме Pfizer в течение этой недели должны прибыть и другие вакцины. Он не уточнил, какие именно, но ранее сообщалось, что на Украине заканчивается препарат AstraZeneca (Covishield и SKBio), предназначенный для иммунизации первой дозой.

«В пятницу (21 мая — ред.) в 10:35. Номер рейса для всех SRN6938. Самолет из Варшавы. Растворитель прибудет отдельным рейсом на два дня раньше — 19 мая», — сообщил Ляшко.

Очередная партия вакцины Pfizer по программе COVAX прибыла на Украину 18 мая. На этот раз было доставлено 120 тысяч доз из 473 запланированных.