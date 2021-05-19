«По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения в больших предприятиях, но "министерских" я не предусматриваю», — сказал он.
Депутат добавил, что новые руководители Министерств экономики, инфраструктуры и здравоохранения могут быть назначены уже 20 мая.
Во вторник, 18 мая, Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры по собственному желанию и Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по собственному желанию.
Также парламент отправил в отставку Максима Степанова с поста министра здравоохранения Украины.