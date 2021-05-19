До осени в Кабмине Украины кадровых изменений не будет. Такой прогноз лидер правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сделал во время брифинга 18 мая, передает «Интерфакс-Украина»

Кабмин уволил двух замглавы Минэнерго Украины © kmu.gov.ua сказал он.

Депутат добавил, что новые руководители Министерств экономики, инфраструктуры и здравоохранения могут быть назначены уже 20 мая.

Во вторник, 18 мая, Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры по собственному желанию и Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по собственному желанию.

Также парламент отправил в отставку Максима Степанова с поста министра здравоохранения Украины.