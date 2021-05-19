Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину, премьер-министру, МИД и специальным службам организовать возвращение граждан Украины на родину из сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния.
«Сейчас посольством совместно со всеми причастными сторонами, а также нашими международными партнерами принимаются меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из сектора Газа», — говорится в сообщении.
По данным дипломатов, украинцам, оказавшимся в зоне конфликта и нуждающимся в помощи в возвращении домой, нужно обратиться в отделение украинского посольства в Израиле при Палестинской национальной администрации.
Ранее украинское землячество в секторе Газа сообщило, что на самом деле там находится не 120 украинцев, как ранее заверял МИД, а минимум 400 человек.