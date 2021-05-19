Посольство Украины в Израиле начало эвакуацию своих граждан, которые находятся в зоне боевых действий в секторе Газа. Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила на своей странице в Facebook 19 мая

Зеленский поручил вывезти граждан Украины из сектора Газа © РИА Новости, president.gov.ua Владимир Зеленский поручил Кабмину, премьер-министру, МИД и специальным службам организовать возвращение граждан Украины на родину из сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния.

«Сейчас посольством совместно со всеми причастными сторонами, а также нашими международными партнерами принимаются меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из сектора Газа», — говорится в сообщении.

По данным дипломатов, украинцам, оказавшимся в зоне конфликта и нуждающимся в помощи в возвращении домой, нужно обратиться в отделение украинского посольства в Израиле при Палестинской национальной администрации.

Ранее украинское землячество в секторе Газа сообщило, что на самом деле там находится не 120 украинцев, как ранее заверял МИД, а минимум 400 человек.