«Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», — сказал он.
Для Блинкена это будет первая встреча с его российским коллегой в должности госсекратаря США.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что во время диалога Лавров и Блинкен обсудят, как избежать ухудшения двусторонних отношений, и международные вопросы, в том числе палестинско-израильский конфликт. Также речь пойдет об иранской ядерной программе и возвращении сторон к полноформатному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.
Кроме того, от этих переговоров во многом будет зависеть встреча президентом РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая может состояться в Швейцарии.