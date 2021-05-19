Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время саммита Арктического совета в Исландии вечером 19 мая. Об этом 18 мая сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, передает Bloomberg

Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк сказал он.

Для Блинкена это будет первая встреча с его российским коллегой в должности госсекратаря США.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что во время диалога Лавров и Блинкен обсудят, как избежать ухудшения двусторонних отношений, и международные вопросы, в том числе палестинско-израильский конфликт. Также речь пойдет об иранской ядерной программе и возвращении сторон к полноформатному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Кроме того, от этих переговоров во многом будет зависеть встреча президентом РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая может состояться в Швейцарии.