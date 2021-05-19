«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США взаимодействию с союзниками и партнерами для противостояния усилиям России по подрыву нашей коллективной безопасности и в этом ключе подчеркнул, что США выступают против трубопровода "Северный поток — 2"», — отмечается в распространенном сообщении Госдепа.
В беседе Блинкен и Маас также затронули вопросы трансатлантического взаимодействия в решении «проблем», которые исходят от Китая и России, а также усилий по снижению эскалации на Ближнем Востоке. Также они коснулись темы вывода войск из Афганистана.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.