Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Германии Хайко Маасом высказался о позиции США по «Северному потоку – 2». Об этом 18 мая, со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство, сообщило агентство РИА Новости

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США взаимодействию с союзниками и партнерами для противостояния усилиям России по подрыву нашей коллективной безопасности и в этом ключе подчеркнул, что США выступают против трубопровода "Северный поток — 2"», — отмечается в распространенном сообщении Госдепа.

«Северный поток – 2»: газопровод становится главной темой парламентских выборов в Германии, но может быть достроен до дня голосования © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.