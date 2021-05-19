«В случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть если азербайджанские военные не вернутся на свои позиции без предварительных условий, Вооруженные силы РА оставляют за собой право решить вопрос другими методами, в том числе силовыми. Как только мы заявляем, что любое посягательство на суверенные территории Республики Армения абсолютно неприемлемо, азербайджанские военные обязаны покинуть территорию Республики Армения», — заявили в министерстве.
Вместе с тем Минобороны Армении подчеркивает необходимость мирного урегулирования вопроса и высоко ценит усилия различных стран и международных организаций в этом направлении.
Переговоры с Баку, начатые 14 мая, все еще продолжаются.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении.
И.о. премьер-министра страны Никол Пашинян собрал экстренное заседание Совбеза и назвал действия азербайджанской стороны посягательством на территорию Армении. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за военной помощью.