Министерство обороны Армении не исключает силового сценария в отношениях с Азербайджаном, солдаты которого до сих пор не покинули армянскую территорию. Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном на его сайте 18 мая

Азербайджан начал военные учения на фоне обострения на границе с Арменией © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк заявили в министерстве.

Вместе с тем Минобороны Армении подчеркивает необходимость мирного урегулирования вопроса и высоко ценит усилия различных стран и международных организаций в этом направлении.

Переговоры с Баку, начатые 14 мая, все еще продолжаются.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении.

И.о. премьер-министра страны Никол Пашинян собрал экстренное заседание Совбеза и назвал действия азербайджанской стороны посягательством на территорию Армении. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за военной помощью.