Москва допустила просчет в отношениях с Киевом в 90-е годы, уверен первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Об этом он накануне заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва»

«Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — сказал Затулин.

НАТО осознало свою ошибку по Украине и не готово поддерживать её в войне с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Потому что они ни в чем не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина — несостоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать», — считает депутат.

Затулин отметил, что «борьба за Украину не закончена» и в ближайшее время она не закончится.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Документ предполагал стратегическое партнерство двух стран.

В декабре 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора.