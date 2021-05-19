Украинские власти не будут платить пенсионерам, проживающим на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНД и ДНР). Об этом сказала пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь, передает РИА Новости 19 мая

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«Обсуждались (в ходе видеоконференции экономической подгруппы) вопросы возобновления выплаты украинских пенсий на территориях республик Донбасса, в первую очередь маломобильным гражданам. Однако украинская сторона заявила категорическую позицию: выплаты возможны только в одном случае: все маломобильные пенсионеры для получения пенсий должны приехать на подконтрольную Киеву территорию, что невозможно чисто технически — они маломобильны, и их более 120 тысяч», — сообщила Ковшарь.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что задолженность по выплатам пенсий временно перемещенным лицам и жителям неподконтрольной Киеву территории Донбасса составляет почти 394 миллиона долларов.