Ранее Зеленский предложил переписать соглашения минского образца, а также увеличить число участников переговоров «нормандского формата» с помощью привлечения США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что изменить Минские договоренности, не положив им конец, невозможно.
Украина эти соглашения подписала, следовательно, должна их либо выполнить, либо вовсе выйти из процесса урегулирования конфликта, сняв с себя все принятые обязательства, пояснил эксперт.
«Оба пути гибельны для страны, и именно поэтому Кремль загоняет Зеленского в угол как задолжавшего заёмщика. Либо Украина платит по "минским счетам", либо у неё конфискуют имущество — в данном случае части Донецкой и Луганской областей», — категоричен Вышинский.
Недавние манёвры российских войск у украинской границы были «вежливым» напоминанием, что слишком долго ждать в Москве не намерены, поэтому Зеленскому придётся принимать трудные решения, заключил собеседник издания.
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