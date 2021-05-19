Киев не может требовать «модернизации» Минских соглашений, поскольку в глазах внешних гарантов их выполнения для этого не существует никаких оснований. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

«Мы готовы, а вот они…» Эксперт сказал, как Зеленский попытается одержать победу над Путиным © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин Дмитрий Песков ответил, что изменить Минские договоренности, не положив им конец, невозможно.

Украина эти соглашения подписала, следовательно, должна их либо выполнить, либо вовсе выйти из процесса урегулирования конфликта, сняв с себя все принятые обязательства, пояснил эксперт.

«Оба пути гибельны для страны, и именно поэтому Кремль загоняет Зеленского в угол как задолжавшего заёмщика. Либо Украина платит по "минским счетам", либо у неё конфискуют имущество — в данном случае части Донецкой и Луганской областей», — категоричен Вышинский.

Недавние манёвры российских войск у украинской границы были «вежливым» напоминанием, что слишком долго ждать в Москве не намерены, поэтому Зеленскому придётся принимать трудные решения, заключил собеседник издания.

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