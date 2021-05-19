Если встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в ближайшее время, она может породить новый всплеск противостояния. Об этом рассказал российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, у России есть основания полагать, что на этой встрече Украина будет представлять не себя, а мнение её западных союзников, а у Украины есть представление, что на встрече Россия попытается обвести Украину вокруг пальца, отметил эксперт.

«На мой взгляд, сегодня в этой повестке нет вопросов, которые могут быть решены встречей двух президентов, скорее наоборот. Эта встреча может породить новый всплеск противостояния, поэтому я думаю, что на нынешнем этапе идея встречи — идея сугубо популистская», — указал Злобин.

Непродуктивные встречи президентам не нужны, они сработают против их репутации и рейтингов, поэтому встрече Путина с Зеленским должен предшествовать длинный ряд встреч дипломатов и экспертов, заключил собеседник издания.

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