Ранее Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Президент России посоветовал Киеву вести переговоры с представителями ДНР/ЛНР, но согласился принять украинского лидера в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Кроме того, у России есть основания полагать, что на этой встрече Украина будет представлять не себя, а мнение её западных союзников, а у Украины есть представление, что на встрече Россия попытается обвести Украину вокруг пальца, отметил эксперт.
«На мой взгляд, сегодня в этой повестке нет вопросов, которые могут быть решены встречей двух президентов, скорее наоборот. Эта встреча может породить новый всплеск противостояния, поэтому я думаю, что на нынешнем этапе идея встречи — идея сугубо популистская», — указал Злобин.
Непродуктивные встречи президентам не нужны, они сработают против их репутации и рейтингов, поэтому встрече Путина с Зеленским должен предшествовать длинный ряд встреч дипломатов и экспертов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.