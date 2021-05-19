Президенту России Владимиру Путину надо встречаться и с Джо Байденом, и с Владимиром Зеленским, но только после хорошей политической и экспертной подготовки встреч. Об этом рассказал российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: Россия не должна позволять себя деглобализировать © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Также высказывается мнение, что после этой встречи может состояться встреча Путина с Зеленским.

Непродуктивные встречи президентам не нужны, они сработают против их репутации и рейтингов, и никакие пропагандисты не сумеют представить этот провал как успех, подчеркнул эксперт.

«Нужно понимание, что Россия хочет получить от этих встреч, и чёткие формулировки того, что Россия хотела бы сказать миру на этих встречах. Её задача не допустить превращения себя в страну-изгоя. Именно в этом политический смысл этих встреч с точки зрения России», — указал Злобин.

Задача Запада, которую они реализуют через свои санкции, — это деглобализация России, поэтому России не следует помогать Западу деглобализовать саму себя, объявляя взаимные санкции, отказываясь от встреч и так далее, это только работает на руку её противникам, заключил собеседник издания.

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