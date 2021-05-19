Украина очевидным образом является неотъемлемой частью России. И в 1994 году в украинском обществе были сильны тенденции к тому, чтобы объединиться с Российской Федерацией в единое государство. Об этом рассказал публицист одесского происхождения Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Анатолий Вассерман о домашнем аресте Виктора Медведчука © РИА Новости, Александр Натрускин

«И должен сказать, что занял второе место в округе. Тогда была система двух туров голосования, и вот я и в первом, и во втором туре занял в своем округе второе место с отставанием от первого раза в полтора. Что, на мой взгляд, доказывает, что эти идеи тогда уже были достаточно популярны. Не буду впрямую обвинять своего оппонента ни в чем, но должен отметить, что у него был очень большой административный ресурс. Он баллотировался в районе, где долго был прокурором», — указал Вассерман.

Украина является неотъемлемой частью России, и для того, чтобы держать Украину хотя бы формально независимой от остальной России, любой желающий числиться независимым правителем Украины вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан и так или иначе устраивать конфликты между Украиной и остальной Россией, заключил собеседник издания.

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