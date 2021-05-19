Украинская блогерша, известная как одесская Барби, Валерия Лукьянова посоветовала своим подписчикам, которых у нее больше миллиона, поработать над «геометрией духа». Такой совет фолловерам она дала 18 мая в Instagram

«Мы прорабатываем трансформацию Вашего прошлого для открытия модулей будущего. Выравниваем сердцевину каркаса вашего Духа, из которого происходит восхождение линий на все планы. По сути дела, это возможность проявления ваших желаний и их достижения в цель, попадание "в яблочко"», — написала Лукьянова.

Украинский город облюбовали огромные пауки © pixabay

Для этого она предлагает поработать над пищевым поведением, выстраиванием личных границ, чувством юмора, умением по своему желанию уходить в эйфорию и так далее.

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Валерии Лукьяновой 35 лет, ей приписывают множество пластических операций, благодаря которым она стала похожа на куклу Барби. Сама блогерша эту информацию отрицает, заявляя, что сделана у нее только грудь, и то только затем, чтобы уравновесить фигуру.

Женщина вегетарианка, периодически практикует сыроедение и раздельное питание, а также рассказала подписчикам, что исключила из рациона углеводы и при этом посещает спортзал.