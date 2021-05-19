«Мы прорабатываем трансформацию Вашего прошлого для открытия модулей будущего. Выравниваем сердцевину каркаса вашего Духа, из которого происходит восхождение линий на все планы. По сути дела, это возможность проявления ваших желаний и их достижения в цель, попадание "в яблочко"», — написала Лукьянова.
Она пояснила, что нулевой точкой организма является район вилочковой железы, откуда и идут все «лучи», то есть все события, происходящие с человеком. Подписчикам Барби предложила изменить эти самые «лучи», настроив течение жизни в нужное русло.
Для этого она предлагает поработать над пищевым поведением, выстраиванием личных границ, чувством юмора, умением по своему желанию уходить в эйфорию и так далее.
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Валерии Лукьяновой 35 лет, ей приписывают множество пластических операций, благодаря которым она стала похожа на куклу Барби. Сама блогерша эту информацию отрицает, заявляя, что сделана у нее только грудь, и то только затем, чтобы уравновесить фигуру.
Женщина вегетарианка, периодически практикует сыроедение и раздельное питание, а также рассказала подписчикам, что исключила из рациона углеводы и при этом посещает спортзал.