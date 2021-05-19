Своей нынешней позицией Москва гарантирует определенную безопасность Донбасса, но эта гарантия безопасности в итоге закончилась тем, что Донбасс завис между небом и землей. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Если бы Зеленский приехал в Донецк, это было бы слишком хорошо © Рамиль Замдыханов Владимир Путин заявлял, что готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних российско-украинских отношений, но по вопросу Донбасса Киев должен вести прямые переговоры с ДНР/ЛНР.

Донбасс представляет собой индустриальный регион, который не может выживать исключительно за счет внутреннего рынка, ему нужно интегрироваться в какую-то более крупную экономику и стать ее составной частью, чтобы получить финансовую, ресурсную и человеческую поддержку, пояснил эксперт.

«Спасибо России за то, что она не позволяет Украине пойти на военное решение конфликта. Украина спит и видит, чтобы резким военным броском выйти на российскую границу и поставить точку во всем этом. Этот бросок сам по себе будет сопровождаться большими жертвами, а что Украина устроит потом, если она вдруг получит контроль над этими землями», — указал Замдыханов.

Сегодняшний статус Донбасса убийственен для его экономики, поэтому все же хотелось бы, чтобы позиция России каким-то образом менялась, заключил собеседник издания.

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