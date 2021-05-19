Донецк — это индустриальный город, который сохраняет определенную культуру поведения. Если бы туда приехал президент Украины Владимир Зеленский, никто бы не причинил ему никакого вреда. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Если бы Зеленский приехал в Донецк, это было бы слишком хорошо © Рамиль Замдыханов Александр Варяг Матюшин выразил мнение, что если бы Зеленский приехал в Донбасс, то местные жители, которые живут под постоянными обстрелами, его бы просто «разорвали».

Кроме того, в ДНР/ЛНР есть органы власти, которые в состоянии обеспечить необходимый порядок, пояснил эксперт.

«Очевидно, что персонам подобного ранга полагается соответствующая охрана, и, если визит Зеленского в Донецк все же состоится, подобные меры безопасности будут приняты. Разумеется, в каждом обществе есть городские сумасшедшие, но от таких незапланированных действий Зеленский будет точно защищен», — подчеркнул Замдыханов.

Завершение конфликта в Донбассе оформится только в виде прямых переговоров Киева с Донецком/Луганском, поэтому вряд ли Зеленский сюда приедет, это было бы слишком хорошо, заключил собеседник издания.

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