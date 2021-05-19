Рамиль Замдыханов: Если бы Зеленский приехал в Донецк, это было бы слишком хорошо
Рамиль Замдыханов: Если бы Зеленский приехал в Донецк, это было бы слишком хорошо
© Рамиль Замдыханов
Ранее ополченец Александр Варяг Матюшин выразил мнение, что если бы Зеленский приехал в Донбасс, то местные жители, которые живут под постоянными обстрелами, его бы просто «разорвали».

Кроме того, в ДНР/ЛНР есть органы власти, которые в состоянии обеспечить необходимый порядок, пояснил эксперт.

«Очевидно, что персонам подобного ранга полагается соответствующая охрана, и, если визит Зеленского в Донецк все же состоится, подобные меры безопасности будут приняты. Разумеется, в каждом обществе есть городские сумасшедшие, но от таких незапланированных действий Зеленский будет точно защищен», — подчеркнул Замдыханов.

Завершение конфликта в Донбассе оформится только в виде прямых переговоров Киева с Донецком/Луганском, поэтому вряд ли Зеленский сюда приедет, это было бы слишком хорошо, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.