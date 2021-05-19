У жителей Донбасса есть определенная апатия и неверие в свое будущее. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, как бы отреагировали в регионе на возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского

Рамиль Замдыханов: Если бы Зеленский приехал в Донецк, это было бы слишком хорошо © Рамиль Замдыханов Андрей Ермак заявил, что встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина важно провести как можно быстрее, поскольку нужны «быстрые реакции». По его словам, процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано.

Эксперт пояснил, что подобные встречи были в прошлом, ничем позитивным не заканчивались, и поэтому сейчас тяжело какими-то заявлениями пробудить в людях оптимистичный взгляд на жизнь.

«Лично я придерживаюсь точки зрения, что любая встреча полезнее вооруженного противостояния, даже если она ничем не закончится или ее итоги будут далеки от ожидаемого результата», — указал Замдыханов.

Информация о возможной встрече никак не повлияла на ситуацию с обстрелами Донецка ни в худшую, ни в лучшую сторону: люди к этому привыкли, но это ненормально, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.