Понятно, что некоторые технологии в промышленности Донбасса, которые были актуальны в 1950-1960-х годах, сегодня устарели. Процент модернизации был не очень велик, но отказываться от этого только оттого, что оно устаревшее, было бы неправильно. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Если бы Зеленский приехал в Донецк, это было бы слишком хорошо © Рамиль Замдыханов Денис Селезнев в своей статье о выводе Донбасса из экономического кризиса написал, что для этого нужно принять два идеологических момента. Первое, что не будет спасения извне (включая вхождение в состав РФ или возвращения в состав Украины), и второе, что экономика Донбасса представляет собой совокупность морально и физически устаревшей советской промышленности.

«Начнем с «устаревшей промышленности». Это грубо уничижительный термин. Конечно, она не новая. Но это как с машиной. Разумеется, что всем хочется ездить на новой модели из автосалона, но не все могут себе это позволить. Многие ездят на том, что есть, и в этом нет ничего страшного», — указал эксперт.

Говоря о том, может ли экономика Донбасса развиваться, будучи замкнутой сама на себя, Замдыханов отметил, что ему неизвестны примеры в международном разделении труда, когда сопоставимое по размерам государство могло существовать исключительно за счет внутреннего рынка.

Донбасс обладает громадным человеческим, экономическим и творческим потенциалом, но этот потенциал в условиях войны и неопределенного статуса региона, к сожалению, не может раскрыться, заключил собеседник издания.

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