Даже в ситуации, когда российско-украинские отношения находятся на точке нуля, всегда можно договориться о каких-то правилах, которые следует соблюдать по отношению к экономическим вопросам, гражданам государств. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Андрей Золотарев о домашнем аресте Виктора Медведчука © Facebook, Золотарев Андрей Андрей Ермак заявил, что встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина важно провести как можно быстрее, поскольку нужны «быстрые реакции». По его словам, процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано.

Не будем забывать, что мы даже толком не знаем, сколько миллионов граждан Украины сегодня живут и работают в Российской Федерации, отметил эксперт.

«Все эти вопросы можно урегулировать, чтобы простые люди не были заложниками большой политики», — подчеркнул Золотарев.

Что же касается Донбасса, то стороны находят компромиссы и договариваются по гуманитарным, экономическим вопросам, но как только доходит до политики, то переговоры заходят в тупик, заключил собеседник издания.

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