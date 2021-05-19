Сейчас высказывается точка зрения, что жители Донбасса настолько устали от войны, проблем в экономике и неопределенности своего статуса, что готовы к решению этой проблемы любым способом, включая возвращение в состав Украины.
Эксперт отметил, что сейчас линия по раздаче российских паспортов для жителей ДНР/ЛНР служит определенным предохранителем от возможности повторения ситуации 2008 года в Южной Осетии, и это позволяет людям найти хоть какую-то точку опоры.
«Но сам по себе фактор неопределенности, что в любой момент может опуститься дамоклов меч войны, людей изматывает хоть с Украиной, хоть с Россией», — указал Золотарев.
Политолог добавил, что вряд ли за это время выросла украинская часть населения ДНР/ЛНР, скорее, Донбасс отдаляется от Украины, и во многом это следствие тех вещей украинской гуманитарной политики, которые совершенно четко расставляют маркеры «свой» — «чужой».
Полностью интервью можно прочитать здесь.