Те жители Луганска, которые из-за войны в Донбассе вынуждены были уехать в Киев, действительно устали от всей этой ситуации и хотят определенности. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Андрей Золотарев о домашнем аресте Виктора Медведчука © Facebook, Золотарев Андрей

Эксперт отметил, что сейчас линия по раздаче российских паспортов для жителей ДНР/ЛНР служит определенным предохранителем от возможности повторения ситуации 2008 года в Южной Осетии, и это позволяет людям найти хоть какую-то точку опоры.

«Но сам по себе фактор неопределенности, что в любой момент может опуститься дамоклов меч войны, людей изматывает хоть с Украиной, хоть с Россией», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что вряд ли за это время выросла украинская часть населения ДНР/ЛНР, скорее, Донбасс отдаляется от Украины, и во многом это следствие тех вещей украинской гуманитарной политики, которые совершенно четко расставляют маркеры «свой» — «чужой».

Полностью интервью можно прочитать здесь.