Юрий Витренко на посту главы «Нафтогаза» будет играть роль тарана президента Украины Владимира Зеленского, который будет «пробивать» для него структуру этой компании. Об этом рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру

Корольчук: Увольнение Коболева из «Нафтогаза» опоздало на пять лет, компания никогда не будет прибыльной © РИА Новости Украина / Константин Гришин Андрей Коболев. Он был ставленником США и международных кредиторов Украины, пользовался до последнего момента их полной поддержкой во всех скандалах, фигурантом которых становился. Менее чем за год до своей отставки Коболев со скандалом уволил коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который получил свое место одновременно с ним и также по протекции Запада. Теперь же Витренко возвращается на место своего бывшего шефа.

Слышны голоса о том, что Витренко проведет масштабные чистки в компании, но вряд ли это произойдет, отметил эксперт.

«Если они и будут, то только в разрезе возврата «Нафтогаза» под контроль государства. Если же это будет очередной передел сфер влияния, то кого-то точечно уволит, а в остальном ничего не поменяется», — указал Корольчук.

По его мнению, увольнения большого количества сотрудников только навредят, ведь есть технический и административный персонал, который выполняет свою работу независимо от того, кто руководит компанией.

Витренко — это интересная персона и в жизни «Нафтогаза», и в политической деятельности, но он не сможет переломить ситуацию, предопределенную тем, что от компании отделили оператора ГТС, так как основная прибыль компании зависела от российского газа, заключил собеседник издания.

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