Если рассматривать увольнение Андрея Коболева с поста главы «Нафтогаза» с точки зрения справедливости, то, если у властей есть такие намерения, нужно уволить всех его заместителей, в первую очередь иностранцев. Об этом рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру

Корольчук: Увольнение Коболева из «Нафтогаза» опоздало на пять лет, компания никогда не будет прибыльной © РИА Новости Украина / Константин Гришин Андрей Коболев. Он был ставленником США и международных кредиторов Украины, пользовался до последнего момента их полной поддержкой во всех скандалах, фигурантом которых становился. Менее чем за год до своей отставки Коболев со скандалом уволил коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который получил свое место одновременно с ним и также по протекции Запада. Теперь же Витренко возвращается на место своего бывшего шефа.

Эксперт пояснил, что в первую очередь необходимо уволить Петруса ван Дрила, который занимается финансовыми вопросами, и Отто Ватерландера, который занимается рынком газа.

«Там еще есть казахи, которых привели американцы. Если их всех уволят, то это будет показателем желания действительно попробовать навести порядок. Если такого желания у власти нет, то мы увидим компромиссы», — указал Корольчук.

Собеседник издания добавил, что компания уже с 2015 года находится под внешним контролем, и если увольнять Коболева, то это нужно было делать еще в 2016 году.

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