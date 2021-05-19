Для президента Украины Владимира Зеленского важно контролировать «Нафтогаз», чтобы следующие два года до новых выборов контролировать тарифы на голубое топливо. Об этом рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру

Юрий Корольчук: Витренко борется за «Нафтогаз» в интересах США © РИА Новости Украина / Константин Гришин Андрей Коболев. Он был ставленником США и международных кредиторов Украины, пользовался до последнего момента их полной поддержкой во всех скандалах, фигурантом которых становился. Менее чем за год до своей отставки Коболев со скандалом уволил коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который получил свое место одновременно с ним и также по протекции Запада. Теперь же Витренко возвращается на место своего бывшего шефа.

Эксперт пояснил, что «Нафтогаз Украины» обеспечивает цену на газ, тарифы на газ исходят из этого, поэтому контроль над компанией позволит избежать обвинений в том, что он обещал снизить тарифы, а не снизил, они, наоборот, выросли.

«Мне кажется, что вот это главная из причин отставки Коболева и назначения Витренко. Вторая причина — контролировать компанию «Нафтогаз Украины» как предприятие, генерирующее большие финансовые потоки», — указал Корольчук.

Что же касается Витренко, то на своем посту он будет служить в качестве тарана Зеленского, который будет «пробивать» для него эту структуру «Нафтогаза», заключил собеседник издания.

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