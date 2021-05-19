Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе личной встречи могут урегулировать вопрос приграничной торговли. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров Андрей Ермак заявил, что встречу президентов Украины и России нужно провести как можно быстрее, поскольку нужны «быстрые реакции». По его словам, процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано.

«Проблему приграничной торговли один раз следует обсудить президентам и закрепить неким договором, как это было 9 декабря 2019 года в нормандском формате. Помните ту договорённость о новом соглашении по транзиту газа? Можно по аналогии заключить подобные соглашения по таким направлениям: ядерное топливо, электроэнергия, другие виды топлива», — считает эксперт.

По его мнению, главам государств действительно следовало бы обсудить двусторонние российско-украинские отношения, которые более многогранные, чем вопросы Крыма или вопрос Донбасса.

Вакаров добавил, что для урегулирования российско-украинских отношений нужен болезненный компромисс с обеих сторон, и в этой связи Киеву следовало бы возобновить подачу воды в Крым и начать говорить о реальной реинтеграции Донбасса.

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