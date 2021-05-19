Если бы президент России Владимир Путин приехал в Донбасс на встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, это означало бы признание региона де-факто российской территорией. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров Андрей Ермак заявил, что встречу президентов Украины и России нужно провести как можно быстрее, поскольку нужны «быстрые реакции». По его словам, процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано.

«Просто сама поездка Путина на Донбасс станет признанием де-факто Донбасса территорией России. До этого он всё это делал словесно, поездка расставит все точки над i», — пояснил эксперт.

Что касается Зеленского, то если бы он согласился приехать в Москву, это бы выглядело как его поклон перед Путиным, поэтому он хотел бы встретиться на территории третьих стран, например, в том же Ватикане, уточнил Вакаров.

Собеседник издания добавил, что встреча рано или поздно состоится, главы государств будут обсуждать двусторонние отношения Украины и России, и, возможно, они урегулируют вопрос приграничной торговли между странами.

Полностью интервью можно прочитать здесь.