После увольнения трех украинских министров следующих отставок в правительстве следует ожидать не раньше осени текущего года, сказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Его слова приводит «РБК Украина» 18 мая

В этот день украинские парламентарии отправили в отставку глав Минздрава Максима Степанова, Мининфраструктуры Владислава Криклия и Минэкономики Игоря Петрашко.

«По состоянию на сейчас я скажу, что мой прогноз — до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в крупных предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую»,- сказал Арахамия.

Кого надо концерты. Супруга Сергея Лещенко зажигала в московском клубе © Facebook/Анастасия Топольская

Однако известно, что на Правительственном портале уже размещена электронная петиция с требованием к премьеру Денису Шмыгалю уволить члена наблюдательного совета Акционерного общества «Укрзализныця» Сергея Лещенко за выступление его жены Анастасии Топольской (Dj Nastia) на секс-вечеринке в московском клубе «Мутабор».

Лещенко ранее был депутатом Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко». Также известно, что он сотрудничает с американскими спецслужбами и Демократической партией США.