«Кстати, я только что прибыл из Донбасса. Один из богатейших регионов Украины, полностью разрушили инфраструктуру… Это руины, разрушен аэропорт, водопроводная сеть, здания, тысячи убитых людей, в том числе детей. Это, конечно, требует оценки, и коллеги наши будут этим заниматься. Будут создавать комиссию, подсчитывать ущерб», — цитирует агентство Константинова.
Как отмечается, политик также заявил, что власти Крыма продолжат подсчет ущерба от блокады полуострова киевским режимом, это необходимо для принятия решения российским судом.
Возмещать ущерб будет украинская власть, которая сменит нынешнюю и окажется более адекватной, уверен Константинов.
По предварительным подсчетам, ущерб от водной, продовольственной, энергетической и транспортной блокады Крыма достиг порядка полутора триллионов рублей.
Ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР действиями украинских властей, развязавших гражданскую войну против Донбасса, очевидно, будет на порядки выше.