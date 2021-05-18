Донецкая и Луганская Народные республики подсчитают ущерб, который нанесли республикам военные действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Крыма Владимира Константинова

«Кстати, я только что прибыл из Донбасса. Один из богатейших регионов Украины, полностью разрушили инфраструктуру… Это руины, разрушен аэропорт, водопроводная сеть, здания, тысячи убитых людей, в том числе детей. Это, конечно, требует оценки, и коллеги наши будут этим заниматься. Будут создавать комиссию, подсчитывать ущерб», — цитирует агентство Константинова.

Надежды только на Россию. Донбасс требует от Украины возместить ущерб через ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Возмещать ущерб будет украинская власть, которая сменит нынешнюю и окажется более адекватной, уверен Константинов.

По предварительным подсчетам, ущерб от водной, продовольственной, энергетической и транспортной блокады Крыма достиг порядка полутора триллионов рублей.

Ущерб, нанесенный ДНР и ЛНР действиями украинских властей, развязавших гражданскую войну против Донбасса, очевидно, будет на порядки выше.