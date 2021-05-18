Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона «О коренных народах Украины», документ помечен как неотложный, сообщает пресс-служба офиса Зеленского 18 мая

Зеленский выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки.

«Сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец, сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты», — приводит слова Зеленского пресс-служба.

Политолог Форманчук развеял украинскую ложь о тяжелой жизни татар в Крыму © Украина.ру

Как уточняется, указанным документом определяются права коренных народов Украины, а также особенности реализации этих прав.

Целями проекта закона называются «содействие консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов».