Представление премьера Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова поступило в Верховую Раду 14 мая.
Как сообщалось, причинами отставки стали провалы Минздрава в борьбе с коронавирусной инфекцией, что негативно сказывалось на рейтинге президента Владимира Зеленского.
Последний просил Степанова уйти в отставку по собственному желанию, однако чиновник добровольно покинуть пост отказался.
Степанов проработал на должности главы Министерства здравоохранения с 30 марта 2020 года.