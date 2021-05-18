Представление премьера Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова поступило в Верховую Раду 14 мая.

Министр нездоровья. За что Степанова отправляют в отставку и кто его заменит
Министр нездоровья. За что Степанова отправляют в отставку и кто его заменит
© Facebook, Максим Степанов
Как сообщалось, причинами отставки стали провалы Минздрава в борьбе с коронавирусной инфекцией, что негативно сказывалось на рейтинге президента Владимира Зеленского.

Последний просил Степанова уйти в отставку по собственному желанию, однако чиновник добровольно покинуть пост отказался.

Степанов проработал на должности главы Министерства здравоохранения с 30 марта 2020 года.