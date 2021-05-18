Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило сограждан, пытающихся выехать в США и страны Европы через Украину, о росте случаев мошенничества среди украинских организаторов подобного транзита

Посольство Узбекистана в Киеве уточнило, что в последнее время растет количество граждан страны, пытающихся выехать в страны Европы транзитом через Украину. Сейчас между Ташкентом и Киевом курсируют чартерные рейсы.

«В последнее время на Украине появились различные мошеннические группы, создатели которых часто обещают помочь нашим соотечественникам уехать на работу в Европу и США», — отметили в ведомстве.

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Как отмечается, много узбекистанцев уже потеряли свои деньги и находятся в сложной ситуации.

Всем пострадавшим от действий украинских мошенников согражданам предлагают обращаться в посольство Узбекистана в Киеве, а также в правоохранительные органы.