Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству организовать возвращение граждан Украины из сектора Газа, где продолжается вооруженное арабо-израильское противостояние, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 18 мая

Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте © REUTERS, Amir Cohen

«Наше государство уже обратилось в международные организации для оказания логистической помощи в организации этого возвращения», — заявил Подоляк.

По его словам, необходимо в первую очередь организовать воздушные коридоры.

Во время эскалации конфликта в данном регионе 2012 и 2014 годов сограждан эвакуировали через территорию Египта, сейчас нужно предпринять аналогичные шаги, отметил Подоляк.

«Президент Владимир Зеленский поручил это организовать правительству, премьеру, Министерству иностранных дел и нашим специальным службам, если требуется их содействие», — рассказал он.

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С начала новой вспышки вооруженного конфликта 10 мая палестинцы выпустили по Израилю более 3 тыс. ракет, в результате погибли 12 человек, в том числе один ребенок.

От ответного огня израильской армии в секторе Газа погибли 174 палестинца, в том числе 47 детей.