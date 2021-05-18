Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте
Израиль хотел помочь Украине, а теперь оказался на её месте
© REUTERS, Amir Cohen
По его словам, «уже более сотни украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния».

«Наше государство уже обратилось в международные организации для оказания логистической помощи в организации этого возвращения», — заявил Подоляк.

По его словам, необходимо в первую очередь организовать воздушные коридоры.

Во время эскалации конфликта в данном регионе 2012 и 2014 годов сограждан эвакуировали через территорию Египта, сейчас нужно предпринять аналогичные шаги, отметил Подоляк.

«Президент Владимир Зеленский поручил это организовать правительству, премьеру, Министерству иностранных дел и нашим специальным службам, если требуется их содействие», — рассказал он.

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© пресс-служба президента Украины
Всего, по его данным, готовится возвращение 53 человек, среди которых помимо граждан Украины есть также представители Молдавии, Белоруссии, Венгрии и Болгарии.

С начала новой вспышки вооруженного конфликта 10 мая палестинцы выпустили по Израилю более 3 тыс. ракет, в результате погибли 12 человек, в том числе один ребенок.

От ответного огня израильской армии в секторе Газа погибли 174 палестинца, в том числе 47 детей. 