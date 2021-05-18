По его словам, «уже более сотни украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния».
«Наше государство уже обратилось в международные организации для оказания логистической помощи в организации этого возвращения», — заявил Подоляк.
По его словам, необходимо в первую очередь организовать воздушные коридоры.
Во время эскалации конфликта в данном регионе 2012 и 2014 годов сограждан эвакуировали через территорию Египта, сейчас нужно предпринять аналогичные шаги, отметил Подоляк.
«Президент Владимир Зеленский поручил это организовать правительству, премьеру, Министерству иностранных дел и нашим специальным службам, если требуется их содействие», — рассказал он.
Всего, по его данным, готовится возвращение 53 человек, среди которых помимо граждан Украины есть также представители Молдавии, Белоруссии, Венгрии и Болгарии.
С начала новой вспышки вооруженного конфликта 10 мая палестинцы выпустили по Израилю более 3 тыс. ракет, в результате погибли 12 человек, в том числе один ребенок.
От ответного огня израильской армии в секторе Газа погибли 174 палестинца, в том числе 47 детей.