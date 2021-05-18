Украинские синоптики утверждают, что последняя неделя мая будет дождливой, а местами - даже с грозами и градом. Об этом 18 мая пишет НВ со ссылкой на синоптика Украинского гидрометцентра Наталью Птуху

«Во вторник, 18 мая, на территорию Украины начала приближаться новая фронтальная система с Юго-Запада. В результате ожидаются осадки в дневное время и их отсутствие ночью», — сказала специалист.

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В большинстве регионов ощутимого похолодания на фоне дождей не предвидится, в большинстве областей дневная температура будет доходить до +21, однако так повезет не всем.

В отдельных районах ожидается похолодание до +14 градусов, речь про Киев, Житомир, Винницу и Луцк. В Гидрометцентре заверили, что продлится период осадков недолго, потом на Украину вернется теплая солнечная погода.