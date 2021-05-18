Апелляционный суд Киева назначил дату рассмотрения апелляции на меру пресечения депутату Верховной Рады Украины, члену фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом в своем Telegram-канале 18 мая написал коллега Медведчука по парламенту Ренат Кузьмин

Рассмотрение апелляции состоится в пятницу, 21 мая, в 12:00.

Ранее стало известно, что адвокаты Медведчука и Офис генерального прокурора подали апелляции на меру пресечения депутату. Если защита будет настаивать на смягчении меры пресечения, то прокуратура, наоборот, будет ходатайствовать о взятии оппозиционера под стражу с альтернативой залога в размере более 300 млн гривен.

Медведчука шаг за шагом выдавливают из политики: эксперты о преследовании оппозиции на Украине Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба они в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

На следующий день после обысков Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.