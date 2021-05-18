Рассмотрение апелляции состоится в пятницу, 21 мая, в 12:00.
Ранее стало известно, что адвокаты Медведчука и Офис генерального прокурора подали апелляции на меру пресечения депутату. Если защита будет настаивать на смягчении меры пресечения, то прокуратура, наоборот, будет ходатайствовать о взятии оппозиционера под стражу с альтернативой залога в размере более 300 млн гривен.
На прошлой неделе, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба они в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.
На следующий день после обысков Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа.
Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.