Оказалось, что член депутатской группы «Доверие» Николай Бабенко во время рассмотрения поправок к земельному законопроекту играл на планшете в шахматы. Примечательно, что парламентарию удалось победить искусственный интеллект на 13-м ходу.
Другой украинский парламентарий Александр Пономарев, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь», тоже нашел себе дело по душе во время заседания. СМИ сообщают, что как минимум полчаса он играл в логическую игру на своем телефоне.
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Вообще народные избранники Украины нередко занимаются в сессионном зале тем, что им больше интересно. Например, представителя «Слуга народа» Евгения Петруняка застали за пикантной перепиской, где обсуждался интим в носках и без них.
Его однопартиец Богдан Яременко, еще будучи в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, на рабочем месте переписывался по поводу заказа интимных услуг.
А глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова обсуждала с мужем секс на новом матрасе.