Во вторник, 18 мая, сразу нескольких депутатов Верховной Рады (ВР) Украины подловили за «непрофильными» занятиями во время заседания. Фотодоказательства 18 мая опубликовал корреспондент «Апострофа» Роман Петушков

Оказалось, что член депутатской группы «Доверие» Николай Бабенко во время рассмотрения поправок к земельному законопроекту играл на планшете в шахматы. Примечательно, что парламентарию удалось победить искусственный интеллект на 13-м ходу.

Другой украинский парламентарий Александр Пономарев, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь», тоже нашел себе дело по душе во время заседания. СМИ сообщают, что как минимум полчаса он играл в логическую игру на своем телефоне.

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Дракон, поджигающий Раду: депутат выбрала для заседания наряд с «намеком» — фото © Анна Скороход/Инстаграм Евгения Петруняка застали за пикантной перепиской, где обсуждался интим в носках и без них.

Его однопартиец Богдан Яременко, еще будучи в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, на рабочем месте переписывался по поводу заказа интимных услуг.

А глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова обсуждала с мужем секс на новом матрасе.