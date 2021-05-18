Верховная Рада Украины на заседании 18 мая проголосовала за отставку главы Министерства инфраструктуры страны Владислава Криклия. Трансляцию вел телеканал «Рада»

Отставники: почему трёх украинских министров попросили на выход © Андрей Лубенский

Ранее стало известно, что Криклий написал заявление об отставке по собственному желанию. Аналогичным образом поступил его коллега по правительству, министр экономики Игорь Петрашко, его увольнение Рада рассмотрит в этот же день. Также ожидается, что в ходе заседания в отставку могут отправить главу Минздрава Максима Степанова.

Наиболее вероятным кандидатом на должность главы Минэкономики называют нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, а сменщиком Криклия может стать глава «Укравтодора» Александр Кубраков. Кроме того, на должность министра здравоохранения прочат главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Примечательно, что вопросы кадровых перестановок в Кабмине в ходе сегодняшнего заседания парламента отказалась обсуждать фракция «Батькивщины», которая в полном составе покинула сессионный зал. Лидер партии Юлия Тимошенко объяснила это решение тем, что за все правительственные кадры несет ответственность лично президент страны Владимир Зеленский.