За его отставку проголосовали 284 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее стало известно, что Криклий написал заявление об отставке по собственному желанию. Аналогичным образом поступил его коллега по правительству, министр экономики Игорь Петрашко, его увольнение Рада рассмотрит в этот же день. Также ожидается, что в ходе заседания в отставку могут отправить главу Минздрава Максима Степанова.
Наиболее вероятным кандидатом на должность главы Минэкономики называют нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко, а сменщиком Криклия может стать глава «Укравтодора» Александр Кубраков. Кроме того, на должность министра здравоохранения прочат главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Примечательно, что вопросы кадровых перестановок в Кабмине в ходе сегодняшнего заседания парламента отказалась обсуждать фракция «Батькивщины», которая в полном составе покинула сессионный зал. Лидер партии Юлия Тимошенко объяснила это решение тем, что за все правительственные кадры несет ответственность лично президент страны Владимир Зеленский.