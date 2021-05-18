Многие поклонники певца Филиппа Киркорова уверены, что женщина, которая снималась в его клипах и сопровождала на гастролях до Аллы Пугачевой, была его гражданской женой. Речь о танцовщице Марие Шатлановой, которая рассказала, почему у нее не сложилось с поп-королем, пишут 18 мая «ФАКТЫ»

«После того как я ушла от Киркорова, осталась без работы. Сильно болела, выглядела как ходячий труп. Мне нужно было просто выжить. И я нашла способ — йогу. Она стала для меня спасением», — рассказала женщина.

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«Почему? Да потому что Алла Борисовна меня ненавидела. Она все сделала для того, чтобы я ушла. Вот так. Я знаю, как это было на самом деле. Не Алла Борисовна сделала Филиппа звездой, он сам ею стал. И, добившись этого, смог жениться на Пугачевой», — рассказала Шатланова.

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Танцовщица Мария Шатланова снималась в клипах Киркорова на песни «Атлантида», «Ты, ты, ты» и других, ездила с певцом на гастроли и среди фанатов певца считается его первой гражданской женой. Женщина призналась, что сейчас отношения с поп-королем у нее хорошие, и они с удовольствием общаются, когда где-то встречаются случайно.