Издание «Народные новости Витебска» 17 мая сообщило, что из афиши «Славянского базара» исчезло еще одно имя участника фестиваля, а именно — украинской певицы Ирины Билык

СМИ пишет о том, что фамилия исполнительницы еще несколько дней назад была в списках участников «Славянского базара», но теперь ее нет, и на данный момент в программе фестиваля остается только одна представительница Украины — певица Таисия Повалий.

Днем ранее в новостных лентах появилось сообщение, что артистка Тина Кароль также не будет принимать участия в «Базаре», несмотря на то что сама она заявляла, что обязательно приедет.

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Скандал вокруг «Славянского базара» разгорелся в начале марта. Противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко просто завалили потенциальных участников фестиваля сообщениями с требованиями «не поддерживать режим кровавого диктатора».

В итоге сразу несколько звезд отказались от участия в фестивале, в их числе оказались украинский ведущий Тимур Мирошниченко и певица Maruv. Российский шоумен Михаил Галустян и исполнительница украинского происхождения Наташа Королева заявили, что не едут на «Базар», правда, и не уточнили, приглашали ли их.

«Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. В этом году концерты пройдут 14-19 июля.

Планируется, что на «Базар» в 2021 году приедут Тамара Гвердцители, Николай Басков, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Анита Цой, Роза Рымбаева, Таисия Повалий, Ирина Билык, арт-группа «Хор Турецкого» и другие.