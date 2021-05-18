Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение парламента как неотложный законопроект о крымских татарах. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении 18 мая

Журавко рассказал, как Россия восстановила права крымских татар — видео ©

Во вторник, 18 мая, исполняется 77 лет со дня депортации народов Крыма. В тот день в 1944 году в Среднюю Азию за коллаборационизм и сотрудничество с нацистской Германией были отправлены эшелоны с крымскими татарами, а вслед за ними свои дома пришлось оставить грекам, болгарам, итальянцам, армянам и другим народам. Всего в мае 1944-го депортации подверглись представители 13 народов, проживавших на полуострове в довоенное время.

Ранее сообщалось, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало проект концепции развития и популяризации крымско-татарского языка на период до 2032 года. Документ призван создать условия для обеспечения функционирования крымско-татарского языка как языка одного из коренных народов Украины.