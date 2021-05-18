Депутат Верховной Рады (ВР) Украины пришла на пленарное заседание в пиджаке со странным принтом на спине. Снимки 18 мая опубликовал фотограф Ян Доброносов в своем Facebook

Мужчина показал фотографии народной избранницы, которая надела в парламент пиджак с рисунком, изображающим огнедышащего дракона, поджигающего предположительно здание ВР.

Фамилию народной избранницы Доброносов не назвал, но его подписчики быстро выяснили, кто это.

«Нардеп с принтом, на котором дракон поджигает Верховную Раду. Хм…», «Это капец!», «Когда-то была тема, что кого-то обвинили в угрозе… Удобный предлог для СБУ», «А кто это?», «Вероятно, Скороход», — написали пользователи.

И действительно, на снимках оказалась депутат ВР Анна Скороход, которая входит в состав депутатской группы «За будущее».

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Скороход прошла в Верховную Раду как кандидат от партии «Слуга народа», позже она начала критиковать провластную фракцию в парламенте и вышла из ее состава.