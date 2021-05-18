Украинский журналист-международник, живущий в Чили

Журналист Олег Ясинский рассказал о борьбе Латинской Америки с пандемией © кадр из видео Украина.ру Олег Владиславович Ясинский родился в 18 января 1967 года в Киеве.

Окончил Киевский государственный педагогический институт по специальностям «преподаватель русского языка и литературы» и «преподаватель французского языка».

Был представителем чилийского атташе по культуре и прессе на Украине. За организацию совместных культурных мероприятий стал почетным консулом Чили в Киеве.

В 1994 году переехал в Сантьяго, там женился на чилийке и с тех пор постоянно проживает в стране. Сначала был разнорабочим, после получения вида на жительство начал заниматься театральными постановками.

Позднее стал собственным корреспондентом Би-би-си и переводчиком чилийского МИДа, после чего начал печататься в альтернативной прессе СНГ и Чили, в последние годы работал в туристической отрасли и давал интервью российским и украинским СМИ.

Помимо всего прочего, Ясинский занимался переводами и познакомил русскоговорящего читателя с произведениями латиноамериканских общественно-политических деятелей, таких как Эдуардо Галеано, Луис Сепульведа и Субкоманданте Маркос.