Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски в доме мэра Киева Виталия Кличко в рамках расследования масштабной схемы контрабанды топлива из России и Белоруссии. Об этом 18 мая сообщается на сайте ведомства

Прослушка в телефоне: в ситуации с обысками в доме Кличко произошел неожиданный поворот © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 годов реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками "рискованности"», — говорится в сообщении.

Действия организаторов нанесли госбюджету ущерб в особо крупных размерах — более 100 млн грн (около 250 млн рублей). Отмечается, что указанные субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо.

Утром украинские СМИ сообщили, что правоохранители в экипировке пришли с обысками в дом мэра Виталия Кличко. Позже выяснилось, что обыск ведется на два этажа ниже. Однако Кличко заявил, что его камера видеонаблюдения зафиксировала силовиков возле его двери. Поэтому мэр выразил сомнение, что силовики пришли в дом исключительно по другим делам.

Ранее Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрое», в КП «Спецжилфонд», в «Киевавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.